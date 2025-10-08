Newcom: el equipo de 9 de Julio logró el podio en el Torneo Argentino

En una gran tarea, el equipo de Newcom femenino del Club Atlético logró el podio en el 3° Campeonato Argentino de clubes, desarrollado del viernes al domingo pasados en la ciudad de San José, Entre Ríos, en el certamen organizado por la FEVA, Secretaría Newcom, con la participación de 14 equipos de diversas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

Los equipos fueron agrupados en cuatro zonas, enfrentándose entre sí para clasificar a las rondas finales. En la zona “C” el conjunto de nuestra ciudad venció el viernes con mucha amplitud al de Entre Ríos 15-7 y 15-9; luego al de Taraguy (Corrientes) 15-13 y 15-7 y finalmente al de Misiones 15-3 y 15-8, pasando así a la siguiente ronda.

El sábado, en el interzonal se impuso a Gigantes, de Corrientes, 15-7 y 15-9; y ya en la etapa final, venció en gran forma al ganador de la zona “B” C. Tejedor 8-15, 15-9 y 10-8; para enfrentar en semifinal al ganador de la zona “A”, el conjunto del Barrio Porteño de Caballito, el Club Alberdi, que en partido parejo y muy disputado, se impuso por 16-14, 11-15 y 10-3.

Así, el domingo las Porteñas ganaron en la final clasificando campeonas y las nuestras, vencieron al otro semifinalista perdedor, el equipo de Castelli, siendo muy superiores, imponiéndose por 15-13 y 16-14 quedando así en el 3° lugar, recibiendo en el podio las medallas en la Ceremonia de Clausura, ubicado entre los tres mejores del certamen Argentino.

Formó el equipo con Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Nancy Lozano, Corina Logioco, Silvina Giménez, Silvia Aguiñaga. DT Susana Reale