Newcom: Atlético campeón Provincial

Se disputó el fin de semana pasado en el gimnasio Municipal de Trenque Lauquen, el Torneo Provincial de Newcom , organizado por la Federación Bonaerense de Vóley que dejó campeón e invicto al equipo Mixto +50 del Club Atlético campeón una vez más.

Los equipos se dividieron en dos zonas, correspondiendo al de nuestra ciudad la Zona “B”, donde el día sábado venció categóricamente al de la Municipalidad de Rivadavia, 15-7 y 15-8; luego al local, de la Municipalidad de T. Lauquen, por 15-11 y 15-6; y más tarde, se impuso el conjunto de Las Flores 15-12 y 15-11; y el domingo, por la mañana finalizó la fase de grupos venciendo al representativo de Laprida 15-11, 10-15 y 10-7, clasificando de esta forma en el primer puesto y pasando así a la final, frente al ganador de la otra zona, el equipo de la ciudad de Ranchos, Partido de José C. Paz.

La definición generó mucha expectativa, respondiendo los protagonistas al interés despertado, en un partido que tuvo un dominio amplio inicial por parte de Atlético, que ganó el primer set 15 a 4 pero reaccionó su adversario y emparejó el juego, ganando el segundo parcial 15 a 13 y en el definitorio, los Nuevejulienses volvieron a su nivel para imponerse el último período 10 a 7 y obteniendo de esa forma el título de Campeón Provincial.

Corresponde destacar que el campeón ya estaba clasificado para el próximo Torneo Argentino, porque el 13 de junio pasado se consagró campeón del Certamen Nacional disputado en Santiago del Estero, pero lo mismo tomó parte en éste, de concurrencia obligatoria para todos los equipos federados.

Integraron el equipo del Club Atlético: Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniassi, Rubén Neri, Marcelo Dicásolo, Rubén Chiesa, Adrián Spalla y Oscar Spalla. DT Susana Reale.