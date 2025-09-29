Newcom: Atlético campeón Provincial

Con una actuación brillante, el Club Atlético se consagró este fin de semana en General Rodríguez Campeón Provincial de Newcom, categoría mixto +50, luego de imponerse a La Plata en la final. El torneo fue organizado por la FEVA, Secretaría Newcom y por la Federación Provincial.

El sábado el conjunto de nuestra ciudad venció a los de Salliqueló 15-7 y 15-3; luego al de Ramallo 12-15, 15-11 y 10-7; después al de La Plata 15-8 y 15-6 y completando los triunfos del primer día, venció al equipo de Ranchos 15-11, 12-15 y 10-7. El domingo venció al local por 15-12 y 15-2 para lograr el pase a la final.

En la semifinal La Plata venció a Ranchos de modo que llegaron a la final Atlético y los Platenses, con otra gran labor de los de 9 de Julio, que se impusieron por 15-11 y 15-2 recibiendo de las Autoridades el trofeo del campeón.

Integraron el conjunto ganador: Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Corina Logioco, Daniel Rodríguez, Rubén Neri, Rubén Chiesa, Marcelo Dicásolo, Adrián Spalla y Oscar Spalla. D.T. Susana Reale.