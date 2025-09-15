Newcom: Atlético campeón mixto de interclubles en General Lamadrid

El sábado se disputó el torneo de interclubes mixto +50 en General Lamadrid con 10 equipos y que Atlético 9 de Julio se adjudicó campeón al vencer a Ranchos 17-15 y 15-12.

Los equipos, divididos en dos zonas, eran de Berazategui, Ranchos, Los Cardales, Olavarría, Coronel Dorrego, Chillar, General Lamadrid, Sierra de la Ventana y de La Pampa.

En la Zona “A” Atlético se impuso en los cuatro partidos disputados, con una notoria superioridad: superó a Cnel. Dorrego 15-3 y 15-7; luego a Los Cardales 15-9 y 15-7; a La Pampa 15-5 y 15-2; y a Sierra de la Ventana 15-7 y 15-4.

Así pasaron a la final como líderes del grupo, para enfrentar al ganador de la Zona «B», Ranchos, en un partido atractivo, con mucho público en el que se impusieron los nuevejulienses 17-15 y y 15-12.

Integraron el equipo ganador Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Alejandra Aramburu, Daniela Aniassi, Fany Mortarini, Rubén Neri, Guillermo Amestoy, Marcelo Dicásolo, Rubén Chiesa y Oscar Spalla. DT Susana Reale.