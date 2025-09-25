Newcom: Atlético 9 de Julio tendrá una intensa actividad en lo que resta del año

Siguiendo con la enorme actividad que están desarrollando en todo el año los equipos de Newcom femenino y mixto, en la categoría para más de 50 años de edad del Club Atlético, han sido diagramados numerosas competencias para lo que resta del año, en su mayoría oficiales, organizadas por la Federación Argentina de Vóley, Secretaría Newcom.

Del 27 al 29 de este mes en General Rodríguez participa en el Torneo Provincial mixto (FEVA); del 2 al 5 de octubre en la ciudad turística de San José (Entre Ríos) en el Torneo Argentino femenino (FEVA); el 12 de octubre en Benavídez (Tigre), fecha del torneo femenino de la Liga Metropolitana; 1 y 2 de noviembre, en Cnel. Dorrego el Torneo Provincial mixto (FEVA); el 8 y 9 de noviembre Torneo interclubes femenino en Brinkmann (Córdoba); del 21 al 23 de noviembre en Trenque Lauquen Campeonato Argentino mixto (FEVA).

Además, el 29 de noviembre en Las Flores se disputan los play offs del Torneo de la Liga femenina de Clubes, que comenzó en el mes de abril y se jugó mensualmente; del 4 al 7 de diciembre, en Chapadmalal Torneo Argentino de seleccionados categoría mixto (FEVA).

Y como en todo el año, hay una serie de invitaciones en todo el país, a considerar. Los de Las Flores, Benavídez y Córdoba son compromisos contraídos con anterioridad y los demás se trata de competencias oficiales organizadas por la Federación Argentina de Vóley y la Federación Bonaerense.