Newcom: Atlético 9 de Julio consiguió el tercer puesto en el Torneo Provincial Femenino

El domingo se disputó en 9 de Julio el Torneo Provincial de Newcom femenino +50 que organiza la Federación Bonaerense de Vóley, donde Atlético 9 de Julio consiguió el tercer puesto. El campeón fue el equipo de Carlos Tejedor.

A pesar de las inclemencias del tiempo, la lluvia y la humedad, se jugó en el CEF N° 101, con siete equipos, que estuvieron divididos en dos zonas: En la «A» estuvo 9 de Julio, Las Flores y Ramallo; mientras que en la zona «B» compitieron Carlos Tejedor, General Rodríguez, Castelli y Trenque Lauquen.

Por la fase de grupos, Atlético cayó ante Las Flores, un gran equipo al que el Millonario ya había enfrentado la semana pasada en la Liga Provincial de Clubes. Esta vez el encuentro fue para la visita 15-11 y 15-10. Luego Atlético venció a Ramallo 15-8, 14-16 y 10-6.

El equipo de nuestra ciudad ocupó el segundo lugar en el grupo, y por eso jugó por el tercer puesto del torneo ante Castelli, donde pudo imponerse 15-6 y 15-11.

Por la humedad existente, fue imposible jugar la final en el CEF, de modo que se trasladaron al Estadio del Club Atlético donde Carlos Tejedor, ganador de la zona “A” venció a Las Flores.

El equipo de 9 de Julio estuvo integrado por Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Bueno, Paola Rosales, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Corina Logioco, Silvina Giménez, Fany Mortarini y Nancy Lozano. DT Susana Reale.