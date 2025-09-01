Néstor Zabaleta: «Para hacer nuestros trabajos transitamos por caminos que parecen ríos»

El escenario de la situación de emergencia hídrica que ya deriva a catástrofe por campos inundados y caminos que impiden acceso a localidades y campos también afecta a trabajadores de distintos rubros; por caso los de las distintas cooperativas eléctricas que deben cubrir una extensa red. Ante un panorama que presenta caminos rurales convertidos en canales y poblaciones amenazadas por una gran masa hídrica es que las cooperativas de servicios públicos de la zona trabajan esforzadamente para sostener el servicio de distribución eléctrica. De ello habla en esta nota, Néstor Zabaleta, gerente de la ‘Cooperativa eléctrica y de servicios de Facundo Quiroga’.