Néstor Zabaleta: “Hay una distancia enorme entre lo que piensan nuestros vecinos y los representantes del pueblo”

El gerente de la Cooperativa de PROVISIÓN de OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS FACUNDO QUIROGA Ltda., Néstor Zabaleta relató en ‘Temprano para todo’ los alcances de la la obra de la nueva Estación Transformadora Quiroga y la línea de Media Tensión “Quiroga – El Triunfo”, que beneficiará al municipio de Nueve de Julio.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, a través de la Subsecretaría de Energía, licitó esas obras que comprenden la ingeniería, construcción y montaje de la nueva Estación Transformadora en la localidad Quiroga, que se vinculará con la línea de 33 kV proveniente de la Estación Transformadora “El Triunfo”, mejorando la calidad del servicio eléctrico de la región.

La nueva ET será del tipo rural y estará equipada con un transformador de 2.500 KVA de potencia, un reconectador de 33 kV y un banco de reguladores de tensión con un set de estabilizadores automáticos.

Para la localidad será un salto sustancial de calidad del servicio y permitirá un mejor respaldo para las pequeñas industrias y tambos existentes y proyecta la posibilidad de instalación de nuevos proyectos de ese tipo.

La obra tiene un plazo de ejecución de 365 días, que ya están corriendo, aunque en la coyuntura viene algo demorada por que muchos de los posteos (*) deben hacerse sobre zonas inundadas.

(*) Los posteos (o postes) son estructuras verticales en obras eléctricas cuya función principal es sostener la infraestructura de energía, como el cableado aéreo, luminarias, transformadores y otros elementos, además de servir como soportes para telecomunicaciones y otros servicios.