Néstor Montalbano y otro premio para sus Corredoras

A poco más de un año de haber sido estrenada, “Las Corredoras” sigue dandole satisfacciones a su director. Por eso Néstor Montalbano estuvo en “Un Plan Perfecto” contando sobre este premio que recibió personalmente en un festival en San Martín de los Andes. Sorprendido en parte porque fue en una muestra donde los que premian son adolescentes y jóvenes. Néstor también contó sobre las posibilidades que tiene el filme de sumarse a alguna plataforma. Y adelantó el proyecto que hoy lo tiene trabajando.

Agroadmin -

Ignacio Kovarsky: ”Es una medida para hacer caja, no incentiva la producción”

El presidente de CARBAP, en diálogo con “Agro 9 Radio”, dejó conceptos en relación a la temporaria quita de...

