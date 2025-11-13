13 Nov 2025
Deportes

Navone venció a Cecchinato y enfrentará a Burruchaga

Mariano Navone (ubicado en el puesto 72° del ranking) venció ayer por la tarde al italiano Marco Cecchinato por 3-6, 6-0 y 6-4 en los octavos de final del Challenger de Montevideo de Uruguay. La Nave enfrentará a su compatriota Román Burruchaga (107°) que hizo lo suyo ante Facundo Mena (401°).

Navone, segundo preclasificado, logró una buena victoria remontando el partido ante el experimentado italiano con quien se había enfrentado en la final de Lima, trofeo que quedó para el nuevejuliense. También ganaron los sudamericanos Ignacio Buse y Gustavo Heide.

El viernes jugará ante Román Burruchaga que, en su mejor temporada, donde consiguió dos torneos Challengers, busca meterse dentro del top 100.

Ya sin Sebastián Báez, el jugador favorito del torneo que cayó en primera ronda, otros ocho jugadores buscarán hoy meterse en la siguiente ronda, entre ellos Alex Barrena, argentino que avanzó más de 200 posiciones en el ranking durante este año. Enfrentará a Cristian Garín, no antes de las 18 hs.

Mariano Mateo: Desilusión y preguntas sin respuestas

Mariano Mateo, productor agropecuario afectado y miembro de la filial local de Federación Agraria Argentina, expresó en diaálogo con...

