Navone: “Soy Toretto”

Asi se definió Mariano Navone mientras recorría el trayecto entre Cincinatti y Carolina del Norte en auto junto a su novia, Julieta Villarreal Cerezo. Casi siete horas de viaje hacia Salem donde el nuevejuliense disputará el ATP 250, en la previa del US Open.

En 3 minutos de impulso instagramer Julieta documentó el espíritu con el que disfrutaban de la travesia. Navone mostró que ha ampliado sus gustos musicales, dato que fue certificado por su novia: “Y pensar que te gustaba Luciano Pereyra, como cambió, ¿no?». Una playlist de amplio espectro, desde One Direction hasta Tan Biónica, pasando por Avicii y Lali Espósito, la pareja se entretuvo mientras avanzaba en la ruta que tambien intercalaba tramos de sol y de lluvia. En el video que Mariano subió a sus redes, Julieta también dejó en claro un cambio sustancial del tenista: “Pensar que cuando lo conocí el tipo no manejaba. Ahora pistea!”. A lo que Navone cerró con un “Soy Toretto”, el personaje de Vin Diesel en la saga pistera de “Rápido y furioso”. Un divertido momento para descomprimir las tensiones del circuito de tenis y de la alta competencia.