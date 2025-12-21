Navone se quedó con el Road2Australia

Mariano Navone y Julia Riera se consagraron campeones de la edición inaugural del torneo Road to Australia, disputado del 16 al 20 de diciembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El nuevejuliense se impuso ante Román Burruchaga con parciales de 7-5, 4-6 y 10-7. “Agradezco a toda la organización que hizo esto posible. Está buenísimo tener aquí una superficie parecida a Australia. Ojalá que el año que viene nos podamos volver a ver ”, expresó el número 72° del ranking ATP.

En la definición femenina, Julia Riera venció a Jazmín Ortenzi por 6-4 y 6-3, en poco más de una hora juego. “Tener esta adrenalina en el medio de la pretemporada salió muy bien. Me encuentro con muchas ganas de viajar a Australia”, declaró la singlista 181 de la WTA.

El certamen, que contó con una superficie similar a la del Grand Slam australiano, incluyó también una exhibición de tenis en silla de ruedas protagonizada por Gustavo Fernández. La organización, a cargo de WeGrow Sports, destacó el alto nivel competitivo y el apoyo de sponsors como SAP y señales como ESPN y Disney durante la transmisión del evento.