Navone rompió la sequía





Mariano Navone selló este miércoles un debut inmejorable en la edición 2026 del Argentina Open. Se impuso por 6-2 y 6-1 al estadounidense Emilio Nava y avanzó a los octavos de final despejando las dudas que habían rodeado su inicio de temporada tras una serie de resultados adversos en la gira sobre cemento y algunos problemas de salud recientes.

Desde el primer juego del encuentro, Navone impuso las condiciones sobre el polvo de ladrillo de la Cancha 2. Con una solidez defensiva que asfixió a su rival y una derecha que encontró ángulos precisos, el argentino quebró el servicio de Nava rápidamente para tomar una ventaja que nunca cedería. El estadounidense, quien llegaba tras un exigente debut en Copa Davis el fin de semana anterior, se mostró impreciso y vulnerable ante la intensidad física propuesta por el local.

Esta victoria representa mucho más que un simple pase de ronda para el actual número 73 del ranking mundial. Para Navone, el triunfo marca el fin de una prolongada sequía de victorias a nivel ATP que se extendía desde agosto de 2025. Tras un enero difícil con derrotas prematuras en Hong Kong, Auckland y el Abierto de Australia, el regreso a su superficie predilecta parece haber actuado como el catalizador necesario para recuperar la confianza que lo llevó a rozar el Top 30 el año pasado.

El camino del nuevejuliense en Buenos Aires continuará ahora con un desafío que promete dividir los aplausos de la tribuna. En los octavos de final se enfrentará a su compatriota Camilo Ugo Carabelli, quien viene de derrotar a Francisco Comesaña. Este cruce entre argentinos asegura la presencia de un representante nacional en los cuartos de final, en un torneo que este año ha mostrado un cuadro competitivo con figuras de la talla de Francisco Cerúndolo y el defensor del título, Joao Fonseca.

Con la autocrítica como bandera y el respaldo de su psicóloga deportiva, Navone parece haber encontrado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club el escenario ideal para «resetear» su año competitivo. El desafío será ahora mantener la regularidad mostrada en su debut para intentar repetir o superar su destacada actuación de la temporada anterior, donde alcanzó los cuartos de final tras una épica batalla que aún resuena en la memoria de los aficionados porteños.