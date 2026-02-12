Navone perdió con Ugo Carabelli en un duelo de voluntades

En un enfrentamiento que prometía chispas, Camilo Ugo Carabelli se impuso ante Mariano Navone, dejando fuera de carrera a uno de los favoritos de este Argentina Open.

Desde el primer set, se vió que iba a ser una batalla de desgaste. Navone no logró descifrar la agresividad de Ugo Carabelli. El porteño, empujado por el aliento de su ciudad, desplegó un tenis sumamente táctico, variando las alturas y obligando a Navone a jugar siempre una pelota extra en posiciones incómodas.

El quiebre decisivo llegó promediando el segundo set. Mientras el nuevejuliense intentaba reencontrar la profundidad de su derecha, Ugo Carabelli mantuvo la calma y castigó cada bola corta con una precisión quirúrgica. La resistencia de Navone fue notable, salvando varios puntos de partido con la garra que lo caracteriza, pero la solidez de Camilo desde el fondo de la cancha terminó por sellar el destino del encuentro.

Esta derrota supone un revés inesperado para Mariano en su gira sobre polvo de ladrillo, donde se esperaba que lograra avanzar hasta las instancias finales. Para Ugo Carabelli, el triunfo representa mucho más que un pase a la siguiente ronda, es una confirmación de que puede competir de igual a igual con los nombres establecidos del Top 50 cuando el factor anímico juega a su favor.

Navone se despide con la frente en alto reconociendo en el saludo final que, esta vez, el mejor tenis salió de la raqueta de su compatriota. Rumores circulaban en el Lawn Tennis sobre posibles cambios en el entorno del tenista nuevejuliense. Si esto se confirma, sería en un momento clave previo al arranque fuerte de una temporada que ya está en marcha.