Navone enfrenta a Cecchinato en el Challenger de Uruguay

Se empieza a terminar la temporada en el tenis, y Mariano Navone (73°) no quiere dejar pasar la oportunidad de seguir cosechando puntos y confianza. Esta tarde, no antes de las 18 hs, enfrentará a Marco Cecchinato por los octavos de final del Challenger de Montevideo.

El tenista nuevejuliense superó en primera ronda a Santiago Rodríguez Taverna con un contundente 6-3 y 6-2. Así sumó un nuevo triunfo a la gira sudamericana, donde ganó el torneo en Lima, Perú.

La sorpresa fue que ayer Sebastián Báez (45°), la raqueta n°2 del país, perdió en sets corridos 7-6 y 6-4 ante el ecuatoriano Guillén Meza (200°). El porteño jugó el torneo con el mismo objetivo que Navone, buscar puntos y confianza en la superficie que más le gusta. Aún así, sigue su racha negativa y ganó sólo 5 partidos desde abril. Tendrá que defender muchos puntos durante la primera parte del año para no salir del top 100.

Además, Román Burruchaga se quedó con el duelo de argentinos al vencer a Federico Gómez 7-5, 5-7 y 6-4. Ahora enfrentará a Facundo Mena. También hubo victoria de Alex Barrena, 6-7, 7-5 y 6-1 ante Tristan Boyer.