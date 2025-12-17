Navone debutó con victoria en el Road To Australia

Mariano Navone se estrenó con triunfo ayer por la tarde en la flamante cancha rápida del Lawn Tennis Club, al vencer por doble 4-3 a Thiago Tirante, en el Road To Australia, torneo de Exhibición con las vistas al primer Grand Slam de 2026.

En el torneo que se organiza por primera vez en el país, que funciona de preparación para los argentinos y sudamericanos, dio inicio con una larga jornada de tenis. Seguirá este miércoles con la fase de grupos y el viernes habrá semifinales. El sábado será el partido definitorio para hombres y mujeres.

Participan 16 tenistas, que están divididos en 4 zonas y donde juegan 2 partidos cada uno. Los primeros de cada grupo avanzan a semifinales. En el caso de Navone, en la zona Rod Laver, ganó y jugará ante Juan Manuel Cerúndolo que hizo lo suyo ayer ante Thiago Seyboth Wild, quien gane avanza.

El torneo se presenta atractivo, la superficie rápida, se contrapone a la habitual de polvo de ladrillo. Busca imitar condiciones del Australian Open y para todos los tenistas locales siempre es un placer jugar ante su gente.

Los resultados de la primera jornada fueron:

-Hugo Dellien (Bolivia) venció a Tomás Barrios Vera (Chile) por 4-3, 2-4, 11-9, por la zona Margaret Court.

-El argentino Facundo Díaz Acosta le ganó a su compatriota Juan Pablo Ficovich 1-4, 4-1, 10-5 (Margaret Court).

-Alex Barrena (Argentina) derrotó a Daniel Vallejo (Paraguay) 4-3, 4-2 por el grupo Melbourne.

-El argentino Román Burruchaga triunfó sobre su compatriota Francisco Comesaña 3-4 (4), 4-3 (4), 10-6 (Melbourne).

-El argentino Mariano Navone le ganó a su compatriota Thiago Tirante 4-3 (2), 4-3 (3) (zona Rod Laver).

-El argentino Juan Manuel Cerúndolo derrotó al brasileño Thiago Seyboth Wild 4-3 (6), 3-4 (6), 14-12 (Laver).

-El argentino Sebastián Báez venció al ecuatoriano Alvaro Guillén Meza 4-3 (1), 4-3 (6) (zona Sydney).

-El argentino Camilo Ugo Carabelli venció a su compatriota Genaro Olivieri 4-3 (4), 4-2 (Sydney).