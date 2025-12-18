Navone avanzó a semifinales en el Road To Australia

El Road to Australia, que se está disputando hasta el 20 de diciembre Buenos Aires Lawn Tennis Club, ya conoce a sus cuatro semifinalistas: los locales Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone, Román Burruchaga y Facundo Díaz Acosta, quienes resultaron vencedores de sus respectivas zonas preliminares.

Navone se quedó con la Rod Laver luego de dejar atrás a su colega local Juan Manuel Cerúndolo por 3-4 (2), 4-2 y 11-9.

Burruchaga consiguió su ticket en la Melbourne tras derrotar a su compatriota Alex Barrena por 3-4 (4), 4-1 y 10-3. Ugo Carabelli hizo lo propio en la Sydney al vencer al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza por 4-3 (4) y 4-2. Facundo Díaz Acosta fue el mejor en la Margaret Court después de superar al chileno Tomás Barrios Vera por 4-2 y 4-1.

En otros resultados, Daniel Vallejo (Paraguay) doblegó a Francisco Comesaña (Argentina) por 4-0 y 4-3 (4), Thiago Tirante (Argentina) a Thiago Seyboth Wild (Brasil) por 4-3 (3) y 4-1, Juan Pablo Ficovich (Argentina) a Hugo Dellien (Bolivia) por 0-4, 4-2 y 10-7 y Genaro Olivieri a Sebastián Báez por 4-3 (8) y 4-2 en el choque albiceleste.

Tras el jueves libre de actividades, este viernes 19 a partir de las 14 hs darán comienzo las semifinales femeninas con el duelo entre la argentina Jazmín Ortenzi y la mexicana Ana Sofía Sánchez. No antes de las 15:30, la local Julia Riera enfrentará a la chilena Antonia Vergara. Por su parte, las semifinales masculinas iniciarán no antes de las 6PM, cuando se midan Díaz Acosta y Navone. A las 20 hs, del partido entre Ugo Carabelli y Burruchaga saldrá el segundo finalista.