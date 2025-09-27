Nancy Grizutti: “No vengo a poner palos en la rueda sino a trabajar para los nuevejulienses”

La recientemente electa concejal por Fuerza Patria, nos contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) su reciente visita al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, acompañada de Noel Bustamante y Daniela Rivas. Allí interesaron al funcionario de la necesidad de ampliar las redes cloacales de Quiroga, Dudignac y Ciudad Nueva. También Grizutti contó que en la misma visita estuvieron con el Subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires también sobre el mismo tema.

Una de las novedades que mencionó es que su espacio empezó a trabajar con la formación de comisiones sobre distintos temas, como por ejemplo ‘Seguimiento de políticas provinciales’; ‘gestión local’; ‘empleo y trabajo’; ‘medio ambiente’ etc. que dentro de cada una de ellas son lo suficientemente abarcativas para una comunidad como la salud, la educación, el empleo, la seguridad, el medio ambiente, la cultura, el bienestar social, la inclusión y el desarrollo comunitario.

No dejó de hacer referencia a PUPAS, las Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias, un programa para emprendedores que elaboran alimentos artesanales de bajo riesgo en sus cocinas particulares o colectivas, y que buscan un marco legal para comercializar sus productos de forma segura y formal. Y para ello va a realizarse una capacitación el próximo jueves 2 de octubre a las 14 hs. en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza (Salta 1468). Estas capacitaciones les permiten acceder a beneficios, participar en mercados y recibir acompañamiento para profesionalizar sus actividades.

La visita a la capital política de la provincia incluyó la visita al ministerio de Desarrollo Agrario donde trajeron el compromiso que próximamente se recibirán en 9 de Julio ejemplares de plantas frutales. Otras visitas fueron a la Autoridad del Agua y en el Ministerio de Desarrollo.

Grizutti, gestionando antes de asumir como concejal se reunió, a su regreso, con la intendenta María José Gentile a quién le contó de sus gestiones en La Plata y le expresó “que no vengo a poner palos en la rueda sino a trabajar para los nuevejulienses”.