Nancy Grizutti: “Con las mismas máquinas que aquí, el trabajo que se realiza en Carlos Casares es mucho más rápido y hará que en pocas semanas esa cantidad de agua llegue hasta 9 de Julio”.

La candidata a concejal por Fuerza Patria se refirió en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) a la reunión mantenida el lunes 18 de agosto en la Cooperativa Agrícola Ganadera de Dudignac, con productores de los cuarteles XII, XIII y XIV, todos cercanos a Morea, Santos Unzué y Dudignac. También mencionó los contactos con autoridades de la Dirección de Hidráulica Provincial. En el desarrollo de la entrevista se puede escuchar un mensaje de Patricia Gorza, productora y vocera de otros productores afectados por la situación contando detalles del taller informativo del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado en la municipalidad de Bragado con autoridades regionales de Hidráulica provincial el martes 26 de agosto. Grizutti cuenta otras particularidades del tratamiento del problema y hace foco en la entrega de caños por parte de la provincia y se pregunta porque no fueron tenidos en cuenta en la solicitud los productores de aquellos cuarteles mencionados que debieron abonarlos por su cuenta.