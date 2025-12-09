Nación anuncio baja de retenciones

Legisladores bonaerenses destacaron la importancia de la baja de retenciones para el agro, al tiempo que pidieron que la medida sea ratificada mediante una ley.

Luego de que el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, anunciara una baja de retenciones partir de este martes para las exportaciones de granos y subproductos, diputados y senadores bonaerenses celebraron la medida, aunque pidieron que esté acompañado por una ley en el Congreso para darle previsibilidad al sector agropecuario.

En detalle, la medida del Gobierno nacional consiste en una “nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo” con lo cual las retenciones de la soja bajaron de 26% a 24%, en trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, en girasol de 5,5% a 4,5% y en maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%.

En ese sentido, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, remarcó: “Es una muy buena noticia! Toda baja o eliminación, por más chica que sea, siempre y cuando sea definitiva, se celebra. La reducción continua hasta su eliminación total, es el camino correcto”.

Tal como lo hizo en otras ocasiones a lo largo del año, cuando la baja de retenciones tuvo un carácter temporal, Bugallo consideró que la reducción de las mismas “debería ser acompañado por una Ley del Congreso de la Nación, para dar previsibilidad, evitar especulaciones o vuelta atrás en futuros gobiernos”.

Por su parte, la legisladora del monzoismo, Silvina Vaccarezza, afirmó que el anuncio de Caputo significa “una medida esperada y muy necesaria para un sector que necesita de un rumbo claro y sostenido para poder invertir”. “Bajar este impuesto totalmente regresivo e injusto es el camino para aumentar la producción y generar dólares genuinos”, añadió, al tiempo que también pidió que la reducción de los derechos a la exportación sea por ley.

“Celebramos toda baja de impuestos al campo especialmente en una provincia donde el productor viene asfixiado hace años. Es sin dudas un paso que reconoce el esfuerzo del interior productivo”, añadió el senador bonaerense del PRO, Juan Manuel Rico Zini.

Por parte de La Libertad Avanza, el diputado bonaerense Sebastián Pascual añadió que la baja de retenciones para los granos y subproductos es una “excelente noticia para el campo y para el país”. “Siempre que haya baja de impuestos se celebra”, concluyó.

Es preciso mencionar que, la reducción de las retenciones era ya un reclamo por parte del sector del campo. Y es que la última medida de retenciones cero anunciada por el Gobierno nacional sólo estuvo en vigor por 72 horas a fines de septiembre, hasta que se cumplió el cupo de USD 7000 millones establecido, beneficiando sólo a las grandes cadenas de exportación.

Baja de retenciones: las repercusiones en las entidades del agro

Desde las entidades que integran la Mesa de Enlace a nivel nacional destacaron que las bajas de retenciones significan un importante “alivio fiscal” para el productor y que permite “fortalecer la confianza” a la hora de realizar inversiones en el largo plazo.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), remarcaron que el anuncio del Gobierno nacional “es otra señal hacia el campo, para fortalecer algo vital para los productores que es la confianza”. “Desde hace tiempo venimos advirtiendo que las retenciones un impuesto que frena el crecimiento y la inversión”, añadieron.

A través de un comunicado, desde CONINAGRO sostuvieron que el alivio fiscal de esta medida “permite crecer en competitividad, producción y exportaciones. Valoramos la señal hacia el campo y confiamos en que el objetivo del gobierno es seguir avanzando hacia la eliminación de las retenciones.

En tanto, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, precisó: “Vemos esta decisión como un buen mensaje para el productor, porque reafirma el compromiso del Gobierno de que estamos camino a la eliminación total de las retenciones”. (Diputados Bonaerenses)