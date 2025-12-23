«Nacho» volvió al “Lobo”

Ignacio «Nacho» Fernández concretó oficialmente su regreso a Gimnasia y Esgrima La Plata, convirtiéndose en el primer refuerzo del club para la temporada 2026. El mediocampista de 35 años, quien llega con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con River Plate, firmó un contrato por doce meses con la opción de extenderlo por una temporada adicional.

La presentación formal tuvo lugar este lunes 22 de diciembre en la sede social de la institución, donde el futbolista estuvo acompañado por el presidente del club, Carlos Anacleto. Durante la conferencia de prensa, Fernández expresó su satisfacción por cumplir la promesa de volver al equipo que lo formó, destacando que el «Lobo» fue su única opción para continuar su carrera profesional tras diez años de ausencia.

En su retorno al Bosque, el volante aportará la experiencia acumulada en sus pasos por Atlético Mineiro y River Plate para potenciar el proyecto deportivo liderado por el entrenador Francisco Zaniratto. El reencuentro de Fernández con el público tripero está previsto para el inicio del próximo Torneo Apertura, en un ciclo donde el jugador busca liderar a los jóvenes del plantel y pelear por puestos de protagonismo en el fútbol argentino.