Murió Piero, el trovador comprometido

El cantautor argentino de origen italiano Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, falleció este miércoles a los 81 años en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires. El artista, referente de la música de protesta, permanecía internado tras atravesar un delicado cuadro de salud que se había deteriorado en los últimos años. La noticia fue confirmada por sus familiares y allegados a través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, en el que destacaron la vigencia de su legado y expresaron que su voz, sus canciones y su mensaje de paz permanecerán para siempre en el recuerdo colectivo.

Nacido en la localidad italiana de Galípoli en abril de 1945, Piero arribó a la Argentina a la edad de tres años, estableciéndose con su familia en la provincia de Buenos Aires y más tarde en la Patagonia. Su formación temprana en seminarios fortaleció una marcada sensibilidad social que atravesaría la totalidad de su propuesta lírica y musical. A finales de la década de 1960, el cantautor cimentó una alianza creativa determinante con el periodista y poeta José Tcherkaski. De esa colaboración nacieron verdaderos himnos intergeneracionales como Mi viejo, tema que se convirtió en una pieza emblemática de la cultura hispanoamericana, además de composiciones de corte compromiso político como Para el pueblo lo que es del pueblo, Pedro Nadie y Coplas de mi país.



A lo largo de los años setenta, debido al tono crítico de sus letras frente al contexto político regional y tras sufrir intentos de persecución bajo el terrorismo de Estado en Argentina, debió marchar al exilio en Europa. A su regreso a principios de los ochenta, reanudó sus presentaciones masivas consolidando su figura como un puente cultural que trascendió fronteras, logrando un enorme reconocimiento tanto en el Cono Sur como en Colombia y el resto de América Latina.

Su obra, caracterizada por la narrativa cotidiana, la denuncia social y el compromiso pacifista, queda como un testimonio perdurable de la historia política y emocional del siglo XX en la región.