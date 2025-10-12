Murió Diane Keaton a los 79 años

La ganadora del Óscar por Annie Hall y estrella de El Padrino falleció en California, según confirmó su familia.

La legendaria actriz estadounidense Diane Keaton murió a los 79 años en su casa en California, informaron portavoces de su familia a la revista People este sábado. Por el momento, no se han revelado detalles sobre las causas de su fallecimiento.N acida como Diane Hall en Los Ángeles en 1946, adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, para su nombre artístico.

Keaton fue una de las figuras más emblemáticas y queridas de Hollywood, reconocida por su versatilidad para transitar entre el drama y la comedia, y por su distintivo estilo.

Su carrera, que se extendió por más de cinco décadas, estuvo marcada por interpretaciones memorables. Su ascenso a la fama se consolidó con la película Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, que le valió el Premio Oscar a la Mejor Actriz. El personaje, con su andrógino vestuario y neurosis neoyorquina, se convirtió en un ícono cultural. Pero ya había cautivado al público como Kay Adams, la pareja de Michael Corleone (Al Pacino), en la aclamada trilogía de Francis Ford Coppola, comenzando en El Padrino (1972). Entrado el nuevo siglo. Keaton tuvo otra nominación al Oscar por su papel en la comedia “Alguien tiene que ceder” (2003) consolidándose como una estrella del género.

A pesar de su edad, la actriz se mantuvo activa en la industria, siendo parte de filmes recientes como Book Club: The Next Chapter (2023) y las películas estrenadas en 2024, Summer Camp y Arthur’s Whisky.

Keaton nunca se casó, pero fue madre adoptiva de dos hijos, Dexter y Duke. Su muerte ha generado una oleada de homenajes por parte de colegas y admiradores que destacan su autenticidad y el espíritu libre que siempre la caracterizó.