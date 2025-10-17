Murió Ace Frehley

Ace Frehley, guitarrista original de Kiss, falleció ayer a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey, Estados Unidos. La causa de su muerte fue una hemorragia cerebral como consecuencia de una caída que sufrió en su estudio de grabación semanas antes. Estuvo hospitalizado con soporte vital y pronóstico reservado, y según algunas fuentes, la familia decidió desconectarlo.

Frehley, conocido como «The Spaceman» (El Hombre del Espacio), fue parte de Kiss en dos etapas: de 1973 a 1982 y luego de 1996 a 2002. Su virtuosismo con la guitarra y los aportes en varios clásicos de la banda lo pusieron como una pieza fundamental del cuarteto. Pero, como él mismo confesó más de una vez en diferentes entrevistas, sus abusos con el alcohol y las drogas le generaron conflictos con el resto de los miembros de Kiss,Continuó con una carrera solista, siendo su último álbum 10,000 Volts, lanzado en febrero de 2024.

Su familia emitió un comunicado expresando que están «completamente devastados y desconsolados».