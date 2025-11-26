Municipios: Fondo y condonación de deudas por avalar endeudamiento

En el marco de las intensas negociaciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el paquete de leyes promovido por el gobernador Axel Kicillof ha derivado en concesiones significativas para los intendentes, que lograron incorporar dos demandas clave en el proyecto de ley de financiamiento.

La Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados introdujo hoy dos modificaciones centrales al proyecto que se espera sea debatido y aprobado en sesiones simultáneas mañana: la creación de un fondo específico para los municipios y la condonación total de las deudas contraídas por los distritos con el Estado provincial durante la emergencia sanitaria de COVID-19.

El nuevo fondo para municipios, si bien representa una victoria para los alcaldes que lo venían reclamando, no se establecerá como un monto fijo predefinido. Su valor quedará directamente supeditado al nivel de endeudamiento que la Provincia sea autorizada a tomar. Inicialmente, la propuesta del ministro de Economía bonaerense planteaba destinar un 8% de una potencial deuda de hasta $1990 millones de dólares. No obstante, la modificación aprobada por la comisión, presidida por Juan De Jesús, elevó sustancialmente este fondo al agregar otro 8% sobre la autorización de endeudamiento contemplada en un artículo separado, que asciende a hasta $1000 millones de dólares. Esta adición representa un incremento del valor del fondo municipal de aproximadamente el 50%.

La segunda concesión de peso es la condonación de las deudas municipales por gastos de emergencia COVID. El proyecto original del Ejecutivo provincial establecía la forma de financiar y pagar ese débito, sin contemplar su cancelación. Con la enmienda, los intendentes quedan eximidos de la obligación de abonar esos pasivos a la Provincia. El oficialismo provincial se muestra optimista respecto a lograr la aprobación de esta ley de financiamiento junto a las de Presupuesto y Ley Fiscal Impositiva para el ejercicio 2026.