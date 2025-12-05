Mundial 2026: grupos conformados y promesa de un evento «único y estelar»

Se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 y todas las selecciones ya conocen a sus rivales para el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Argentina integrará el Grupo J y debutará ante Argelia.

La «Albiceleste» es cabeza del grupo J y enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la primera fase del torneo.

El partido inaugural del Mundial 2026 tiene protagonistas: México y Sudáfrica se enfrentarán el 11 de junio en el Estadio Azteca.

El discurso de Gianni Infantino y la distinción a Donald Trump

Luego, Gianni Infantino tomó la palabra para emitir un discurso de bienvenida en el que destacó la presencia de los líderes de los tres países anfitriones. «Les damos la bienvenida a todos al sorteo del Mundial 2026. Es más que un evento deportivo, tenemos tres hermosos países, 16 hermosas sedes y 48 equipos. Será único, estelar, espectacular«, manifestó el presidente de FIFA.

«Hoy estamos aquí para celebrar, recordar y vivir el sorteo. Cuando estamos en Estados Unidos tenemos que hacer show. Más aplausos para Andrea Bocelli, tenemos los mejores asistentes para el sorteo y el mejor público aquí. Mil millones de personas nos verán por las distintas plataformas», agregó Infantino.

Luego, Donald Trump fue condecorado con el premio de FIFA de la Paz. Luego de entregarle el trofeo y una medalla en reconocimiento, Infantino detalló los motivos por los que decidieron entregarle dicha distinción: «Quienes buscan la unidad, la paz, gracias a su notable liderazgo y acciones. Para FIFA este premio es para el presidente de Estados Unidos en reconocimiento de sus acciones extraordinarias para promover la paz alrededor del mundo».

«Usted definitivamente necesita ser el ganador de este premio por sus acciones por lo que ha hecho, porque ha conseguido cosas increíbles. Tiene mi apoyo y el de toda la comunidad del fútbol», agregó el presidente de FIFA.

En tanto, el presidente estadounidense respondió: «Es uno de los mayores honores de mi vida. Hemos salvado millones de vidas, lo que sucede en Congo con más de 10 millones de personas, lo que sucede en India y Pakistán. Muchas guerras han terminado antes de comenzar. Es un honor estar aquí con Gianni. Es un trabajo increíble que han hecho. Vamos a tener récords de ventas de entradas. El fútbol es asombroso, tiene números increíbles, nadie lo puede igualar». «Creo que van a ver un evento como nunca han visto, tenemos una tremenda relación de trabajo con Canadá y México y trabajamos de cerca para unir a las naciones», completó.

Lionel Scaloni, al escenario

El entrenador de la Selección Argentina, campeón defensor del Mundial, fue parte del evento al presentar el trofeo en el escenario del sorteo. «La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas. Nuestro equipo siguió creyendo y nunca pensamos que ese partido podía terminar mal. Es lo que intentaremos en esta Copa del Mundo, es lo que espera la gente de nosotros y lo vamos a volver a intentar», indicó sobre la final ante Francia y sus expectativas para la Copa del Mundo 2026.

El formato del Mundial

La Copa del Mundo 2026 será la edición más larga de la historia con la participación de 48 selecciones: serán 12 grupos de cuatro equipos cada uno; los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros disputarán los 16avos de final. La final será el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York y se disputarán en total 104 partidos.

La FIFA dividió el cuadro en dos mitades que no se cruzarán hasta las semifinales: en este sentido, España, que encabeza el ranking, y Argentina, segunda, serán ubicadas en lados opuestos de la llave; lo mismo se aplicará para las selecciones ubicadas en el tercer y cuarto lugar (Francia e Inglaterra). Ningún grupo podrá tener dos equipos de la misma confederación, salvo la UEFA, que cuenta con 16 representantes y podrá tener hasta dos por zona.

Por el momento son 42 las selecciones que confirmaron su participación en el Mundial y restan definirse seis plazas, que saldrán de los repechajes de UEFA (cuatro) y del internacional (2). Los mismos se conocerán en la fecha FIFA de marzo.

Los grupos del Mundial 2026

GRUPO A

• México

• Sudáfrica

• República de Corea

• Dinamarca-Macedonia del Norte-Rep. Checa-Rep. de Irlanda (Playoff D)

GRUPO B

• Canadá

• Italia-Irlanda del Norte-Gales-Bosnia y Herzegovina (Playoff A)

• Qatar

• Suiza

GRUPO C

• Brasil

• Marruecos

• Haití

• Escocia

GRUPO D

• Estados Unidos

• Paraguay

• Australia

• Turquía-Rumania-Eslovaquia-Kosovo (Playoff C)

GRUPO E

• Alemania

• Curazao

• Costa de Marfil

• Ecuador

GRUPO F

• Países Bajos

• Japón

• Ucrania-Suecia-Polonia-Albania (Playoff B)

• Túnez

GRUPO G

• Bélgica

• Egipto

• Irán

• Nueva Zelanda

GRUPO H

• España

• Cabo Verde

• Arabia Saudita

• Uruguay

GRUPO I

• Francia

• Senegal

• Irak-Bolivia-Surinam (Playoff 2)

• Noruega

GRUPO J

• Argentina

• Argelia

• Austria

• Jordania

GRUPO K

• Portugal

• Congo-Jamaica-Nueva Caledonia (Playoff 1)

• Uzbekistán

• Colombia

GRUPO L

• Inglaterra

• Croacia

• Ghana

• Panamá