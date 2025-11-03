3 Nov 2025
Locales

Multitudinaria celebración de aniversario de 9 de Julio

Más de doce mil personas se congregaron en el Parque General San Martín para conmemorar el 162° aniversario de la fundación de Nueve de Julio. El evento, organizado por la Municipalidad y celebrado el pasado domingo entre las 12 y las 21 horas, se destacó por su carácter abierto y gratuito, ofreciendo un amplio abanico de propuestas recreativas, culturales y gastronómicas pensadas para el disfrute familiar.

La jornada generó un importante movimiento económico gracias a la instalación de setenta puestos de diversos rubros. Los asistentes pudieron recorrer un paseo de compras que incluyó a emprendedores, artesanos, elaboradores locales e instituciones educativas.

La celebración también contó con actividades culturales, espectáculos de magia, una kermés con juegos tradicionales y la presencia de food trucks. En la tarde, la Banda Municipal Jesús Abel Blanco interpretó temas populares, mientras que la Escuela Tango y Folclore 9 de Julio presentó diversos números artísticos. El cierre de la noche estuvo a cargo de Pyno con un gran baile popular.

