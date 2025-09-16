Moratoria para regularizar deudas municipales

La Municipalidad de Nueve de Julio prorrogó hasta el 1º de octubre el plazo para adherirse al Plan de Regularización de Deudas. Los que tengan impuestos o tasas pendientes, tiene esta oportunidad para ponerse al día con importantes beneficios.

¿Qué deudas se pueden regularizar?

– Patente Automotor

– Tasa por Conservación de la Red Vial

– Tasa de Servicios Urbanos

– Tasa de Seguridad e Higiene

– Derechos de Construcción, y otras tasas y gravámenes.

– Beneficios del plan

El plan ofrece una reducción del 20% en los intereses. Además de acceso a descuentos adicionales según la modalidad de pago elegida:

– Pago al contado: 30% de descuento extra en los intereses.

– Hasta 3 pagos: 20% de descuento extra en los intereses.

– Entre 4 y 6 pagos: 10% de descuento extra en los intereses.

Para adherirse es necesario reconocer la deuda total y constituir un domicilio fiscal electrónico. Los contribuyentes que ya están en otro plan de pagos no pueden acogerse a este.

La falta de pago de 2 cuotas consecutivas (o 3 alternadas) resultará en la pérdida de los beneficios del plan.

Para más información, comunicarse por WhatsApp al 2317-621234 o por correo electrónico a las direcciones indicadas en el sitio web del municipio.