Mismo gobernador, mismo miércoles, otras casas

Kicillof estuvo el 7 de octubre en Nueve de Julio y en Carlos Casares. Acá dejó 370 escrituras. Allá, 562 títulos, casas terminadas y el anuncio de un acueducto que toma el agua en French. Al día siguiente, el secretario de Vivienda local explicó por qué las 32 viviendas de Los Aromos siguen paralizadas.

Por Redacción EXtra Digital

El miércoles el gobernador Axel Kicillof recorrió dos distritos vecinos con la misma comitiva y el mismo discurso sobre el rol del Estado. En Nueve de Julio, junto a la intendenta María José Gentile y al ministro de Justicia Juan Martín Mena, encabezó la entrega de 370 escrituras gratuitas. Según el Gobierno bonaerense, ya suman 1.132 las escrituras otorgadas en el distrito desde el inicio de su gestión. Hubo además computadoras para estudiantes y patrulleros. Escrituras, netbooks y móviles policiales. Casas nuevas, ninguna. Unos kilómetros más al oeste, el mismo día, la agenda fue otra.

Casares, con cinta y llave

En Carlos Casares, junto al intendente Daniel Stadnik, el gobernador inauguró el Centro de Formación Integral N° 1, el primer establecimiento secundario del distrito para chicos con discapacidad, y una planta de oxígeno medicinal. En el salón El Óvalo se entregaron 562 títulos de propiedad gratuitos y, de manera simbólica, dos viviendas del barrio «144 Viviendas».

Las dos llaves de ese miércoles son el último capítulo de una obra que avanza por tandas. En diciembre de 2024 se habían entregado las primeras 36 casas del complejo, con la presencia del propio Kicillof. El 16 de septiembre pasado, la ministra de Hábitat Silvina Batakis entregó otras 34, y el municipio informó que quedan 38 más en proceso. En paralelo, la Provincia construye 56 viviendas en las localidades de Smith, Moctezuma y Bellocq, de 56 metros cuadrados cada una.

El anuncio de mayor peso fue el acueducto French–Carlos Casares: unos 30 kilómetros de cañería para mejorar la provisión de agua potable, con una inversión de 23.950 millones de pesos y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. El agua que va a abastecer a Casares saldrá de French, una localidad del partido de Nueve de Julio.

Corresponde decirlo con todas las letras: Casares no construyó sola. El propio Stadnik reconoció que esas viviendas se levantan con fondos provinciales, porque las casas que financiaba la Nación quedaron paralizadas. Con la misma fuente de financiamiento, la diferencia con Nueve de Julio se mide en obras terminadas.

Los Aromos, diez de treinta y dos

Al día siguiente de la visita, el secretario de Vivienda y Urbanismo de la Municipalidad, arquitecto Martín Banchero, hizo públicamente un repaso de la situación habitacional del distrito. El dato central quedó perdido entre otros temas: las 32 viviendas del barrio Los Aromos siguen paralizadas y el municipio trabaja en la rescisión del contrato con la empresa, que según el funcionario excedió los plazos. La estrategia oficial consiste en reactivar primero 10 casas, que tienen un avance de entre el 25 y el 30 por ciento y paredes levantadas hasta el nivel de los dinteles. Para esas diez, Banchero habló de «corto plazo». Para las 22 restantes, de «mediano plazo», en una o dos etapas, sin fecha ni financiamiento confirmado.

El secretario explicó que la obra ya estaba detenida cuando asumió la actual gestión. Es un dato que necesita contexto: Nueve de Julio está gobernada por el mismo espacio político desde 2015, primero con Mariano Barroso y desde diciembre de 2023 con Gentile. La gestión actual lleva casi tres años, y todavía está en la etapa de rescindir el contrato.

Banchero dedicó buena parte de su exposición a los módulos habitacionales prefabricados. Sostuvo que algunos incumplen exigencias del Código Civil sobre dimensiones, altura de los ambientes y ventilación, y que el debate debe llegar a las legislaturas provincial y nacional. Sin embargo, el Código Civil y Comercial no regula medidas de ambientes ni ventanas. Esas exigencias son materia de los códigos de edificación y de la normativa provincial de ordenamiento territorial, y reglamentar la habitabilidad es, en buena medida, tarea del propio municipio. El funcionario también planteó que una vivienda social debería tener entre 90 y 100 metros cuadrados. Es una aspiración razonable. Las casas que la Provincia entrega a pocos kilómetros miden 56.

La cooperativa que llegó desde Pilar

Hay un dato que el secretario conoce y que no mencionó. La obra de Los Aromos fue adjudicada a la Cooperativa de Trabajo Pisolarium, cuya cara visible fue Guillermo Horacio Iglesias. El convenio lo firmó el entonces intendente Mariano Barroso.

Iglesias fue secretario de Obras Públicas de Pilar durante la gestión del intendente del PRO Nicolás Ducoté, a la que se incorporó en febrero de 2017. En julio de 2021, el juez federal de Campana Adrián González Charvay lo procesó junto a Ducoté y a otros ex funcionarios y empresarios por administración infiel en perjuicio de la administración pública. La acusación se refiere al presunto uso irregular de más de 460 millones de pesos en fondos nacionales, destinados a obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y a un plan de microcréditos para refacción de viviendas, con obras que, según la investigación, se certificaron sin estar terminadas. La Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos en octubre de 2021 y en 2022 la causa fue elevada a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín. Iglesias es esposo de la ex diputada nacional Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, una de la impulsoras de Ficha Limpia.

Cómo llegó a Nueve de Julio una cooperativa de trabajo vinculada a un ex funcionario de Pilar, procesado en una causa por obras pagadas y no terminadas, es una pregunta que nunca tuvo respuesta oficial. Barroso firmó el convenio y hoy su sucesora anuncia la rescisión. Hay además una coincidencia que vuelve más incómoda la comparación. Según el convenio, las viviendas de Los Aromos forman parte de un programa provincial denominado Bonaerense. Las 144 de Carlos Casares pertenecen al programa Bonaerense II – Solidaridad con municipios. Mismo Estado provincial, mismo nombre de programa, y en un distrito hay familias con llave y en el otro no.

Lo que falta saber

El repaso del secretario dejó sin respuesta las preguntas que cualquier vecino de Los Aromos podría hacer. Quién propuso a la Cooperativa Pisolarium y por qué procedimiento se la contrató. Cuánto costaba la obra. Cuántos certificados se pagaron por un avance que no supera el 30 por ciento. Desde qué fecha está paralizada. Cuándo, con día y mes, van a estar habitadas las primeras diez casas. Tampoco hubo precisiones sobre el convenio que se había firmado con Cáritas para construir viviendas, que según el funcionario quedó afectado por la situación nacional y debe cerrarse formalmente antes de pensar en otra alternativa. Ni sobre cuántas familias accedieron hasta ahora a los planos de bajo costo que el municipio presenta como logro.

El miércoles, el gobernador pasó por los dos distritos con el mismo discurso. En uno dejó papeles que ordenan lo que ya existe. En el otro dejó, además, casas terminadas y agua para los próximos años. En Nueve de Julio, las paredes de Los Aromos siguen esperando el techo a la altura de los dinteles.