Mirá los pajaritos

El Club de Observadores de Aves de 9 de Julio participó este sábado 11 de la jornada mundial de avistaje de aves. Este evento está organizado por el Laboratorio de Ornitología de Cornell (EEUU) y su plataforma eBird y, a través de ellos, se invitan a personas de todo el mundo a registrar la mayor cantidad de especies de aves en un solo día.

Hay dos eventos anuales de este tipo a escala mundial. El mayo se realizó el Global Big Day y, este fin de semana, el Global Bird Weekend, siendo el sábado fue el día principal de avistaje.

Los Observadores de 9 de Julio estuvieron en el Pozo Pampa compartiendo la jornada de avistaje con la filial de Bragado. Los COAs pertenecen a la red de Aves Argentinas y organizan actividades de avistaje de aves.

La participación es amplia y variada. Para hacerlo se necesita crear una cuenta gratuita en eBird, la plataforma donde se suben los registros de las aves observadas. Se puede participar desde cualquier lugar, ya sea un balcón, un parque local o una reserva natural. Cada observación de ave cuenta. Al registrar las observaciones, se aportan datos valiosos sobre la distribución de las aves a nivel global, lo que ayuda a la investigación y conservación.

Para contactar a los observadores de aves del 9 se puede enviar un correo electrónico a [email protected] o seguir su cuenta de Instagram @coa9dejulioba.