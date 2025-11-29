Milei, Kicillof y los Gobernadores y su encrucijada política

El 10 de diciembre inicia una etapa distinta para Javier Milei. La victoria parlamentaria de La Libertad Avanza no solo disipó cualquier intento opositor de juicio político: le garantizó blindaje para vetos y decretos. Sin embargo, cuando parecía que el Presidente podría avanzar simplemente “firmando”, el FMI y Estados Unidos impusieron una condición ineludible: construir mayorías reales para sostener reformas de largo aliento. El modelo libertario —dependiente del crédito externo y del respaldo de Donald Trump— enfrenta su prueba central: la capacidad de Milei para negociar con gobernadores, peronistas, radicales y sindicalistas sin perder identidad política. Y hay varios deafíos en este entramado.

La reforma laboral

La filtración de una posible jornada laboral de 12 horas desató un vendaval en redes y obligó al Gobierno a recalibrar la estrategia. Mientras tanto, el borrador avanza: convenios por empresa, banco de horas, reducción de impuestos al trabajo y la opción de cobrar en distintas monedas. El Consejo de Mayo —con Sturzenegger, Ritondo, Losada, Cornejo, Rapallini y Gerardo Martínez— intenta sellar un acuerdo amplio para presentar la reforma el 9 de diciembre, junto con el paquete tributario, el presupuesto y un proyecto previsional.

Washington, el crédito y el riesgo de la dependencia absoluta

El respaldo norteamericano mostró límites. Tras el primer salvataje financiero, el Gobierno esperaba una segunda inyección similar para despejar vencimientos. Pero la señal de Jamie Dimon y el silencio de Scott Bessent sugieren cautela.

La relación personal Milei–Trump sostiene hoy la estrategia económica, pero su volatilidad —como demuestra el giro del expresidente respecto de Lula— convierte esa dependencia en una vulnerabilidad crítica.

Provincias Unidas: oposición racional pero sin volumen de poder

Los gobernadores peronistas, radicales y provinciales se consolidaron como interlocutores imprescindibles del Gobierno. Necesitan sostener la gobernabilidad sin resignar autonomía financiera. Su desafío es doble: acompañar las reformas que consideran razonables y, al mismo tiempo, preservar la posibilidad de articular una alternativa de centro a futuro.

Kicillof en su laberinto

La elección en Buenos Aires dejó a Axel Kicillof con un triunfo local, pero sin el peso para liderar la oposición. La derrota nacional en territorio bonaerense bloqueó su proyección presidencial inmediata y abrió una interna feroz.

Cristina Kirchner responsabilizó al gobernador por el desdoblamiento electoral, y La Cámpora lo dejó expuesto en la Legislatura bonaerense al rechazar el endeudamiento clave para sostener las cuentas provinciales. El conflicto revela el verdadero núcleo del problema: para consolidarse como candidato, Kicillof debe empezar a emanciparse del kirchnerismo y construir una identidad programática propia.

La Legislatura bonaerense: poder, recursos y el BAPRO

El debate por el Presupuesto y la Ley Fiscal avanzó, pero el endeudamiento quedó trabado. La disputa por el reparto de fondos municipales y los cargos en organismos estratégicos —en especial el directorio del Banco Provincia— destapó la interna peronista más cruda.

El “cuarto intermedio” hasta el viernes es un tiempo para rearmar acuerdos, negociar porcentajes y definir cargos. Kicillof necesita dos tercios; La Cámpora, más espacios de poder; la oposición, garantías de fondos para intendencias. Nadie quiere ceder primero.

Un peronismo sin viaje del héroe

Mientras Milei enfrenta el desafío de convertirse en un político negociador y los gobernadores buscan equilibrio, el sector que parece negado a transformarse es el kirchnerismo. Aferrado a su identidad y a su control interno, observa cualquier renovación como una amenaza.

Esa resistencia al cambio —más que la discusión táctica— explica por qué el peronismo no logra reconstruir una alternativa competitiva.

El futuro inmediato

Milei deberá profesionalizar su política si quiere sostener su proyecto económico. Kicillof necesita romper el cerco del cristinismo para aspirar a 2027. Los gobernadores deberán decidir si serán actores individuales del toma y daca o si construirán una opción de centro con proyección nacional. Las tres fuerzas transitan su propia versión del “viaje del héroe”. Pero en la política argentina, solo quienes aceptan transformarse logran llegar al final de la historia.