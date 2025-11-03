Milei da un Golpe de Timón en el Gabinete: La Designación de Santilli y la Tensión con Macri

En un giro inesperado de la política nacional, el presidente Javier Milei anunció este domingo a través de sus redes sociales la designación de Diego «Colo» Santilli como nuevo ministro del Interior de la Nación, tras la renuncia de Lisandro Catalán. La elección de Santilli no solo marca un hito en la gestión de Milei, sino que también pone en evidencia las complejidades del panorama político actual, especialmente en relación con la relación entre el presidente y el expresidente Mauricio Macri.

Con este movimiento, Milei busca consolidar su equipo de trabajo de cara a las reformas estructurales que prometió durante su campaña electoral. Santilli, quien hasta ahora era diputado electo por la provincia de Buenos Aires en representación de La Libertad Avanza (LLA), reemplaza a Catalán en un momento clave, mientras el gobierno de Milei se enfrenta a la necesidad de generar consensos tanto en el Congreso como con los gobernadores provinciales. «Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli», expresó el presidente, quien destacó la capacidad de Santilli para llevar adelante las conversaciones necesarias para los acuerdos políticos del futuro.

Sin embargo, la decisión de Milei no fue recibida de manera unánime dentro de los sectores políticos cercanos a su espacio. En medio de los anuncios, Santilli no perdió oportunidad de afianzar su apoyo al presidente, tomando un gesto claro de confrontación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El nuevo ministro cuestionó duramente a Kicillof, quien, según Santilli, juega al doble discurso. «Es un político que le escribe cartas abiertas a aquellos que considera sus enemigos, pero en la práctica gestiona y manda a votar todo en contra de lo que nosotros proponemos», declaró Santilli en televisión, apuntando directamente a la falta de apoyo de Kicillof a iniciativas clave del gobierno de Milei, como la Boleta Única y la ley antimafia.

Pero más allá del nombramiento de Santilli, lo que más ha llamado la atención es el nuevo capítulo en la relación entre Milei y Mauricio Macri. La designación del exfuncionario del PRO, en un gobierno que se supone debe ser «libertario», genera interrogantes sobre la visión de Milei respecto al futuro de la política argentina y su relación con el PRO. Santilli, con una amplia trayectoria en el partido fundado por Macri a principios de este siglo, fue uno de los primeros dirigentes pro a reconocer la victoria de Milei en las presidenciales de 2023 y a tender puentes con los libertarios.

Sin embargo, el expresidente Macri no ha ocultado su malestar respecto a las decisiones tomadas por Milei, particularmente en lo que respecta a la conformación del Gabinete. Según Macri, luego de su encuentro con el presidente en Olivos, «no lograron ponerse de acuerdo». El exmandatario también criticó la salida de Guillermo Francos, quien fue reemplazado por Manuel Adorni, a quien Macri calificó de «sin experiencia». Este enfrentamiento subraya las fisuras dentro de la coalición opositora, que parece haberse fragmentado a medida que las tensiones entre los libertarios y los herederos del PRO se han intensificado.

La llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior es una jugada estratégica de Milei para fortalecer su gobierno y asegurar el apoyo de las provincias en medio de los desafíos que afronta. Santilli es un político con un perfil moderado y un profundo conocimiento de la política nacional, lo que le permite establecer puentes con gobernadores y legisladores, fundamentales para la aprobación de las reformas que el presidente tiene en mente.

A pesar de su pasado en el PRO, Santilli ha logrado mostrar una capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias del panorama político, particularmente tras la victoria de Milei. Esta flexibilidad política ha sido clave para su incorporación al Gabinete, en un momento en que Milei necesita tanto consolidar su base de poder como garantizar la cooperación de los actores políticos clave, incluidos aquellos que históricamente formaron parte de la estructura del PRO.

Sin embargo, este giro en la estrategia del presidente también deja claro que Milei no está dispuesto a ceder todo el poder a las facciones internas de la política tradicional. La designación de un exmiembro del PRO como ministro del Interior muestra su voluntad de buscar figuras que puedan dar respuestas a la gestión, aunque esto también implica un reconocimiento implícito de que los libertarios solos no pueden pilotear todo el país. El desafío para Milei será equilibrar las expectativas de los distintos sectores sin perder el rumbo hacia las reformas prometidas.

La incorporación de Santilli al Gabinete, junto con las tensiones con Macri y la disputa con Kicillof, evidencian que Milei está tomando decisiones que apuntan a un mandato más pragmático y a la vez complejo. La gestión del presidente sigue estando marcada por movimientos estratégicos que buscan consolidar su poder, al mismo tiempo que se enfrenta a las críticas de la política tradicional. Por ahora, el «Colo» Santilli será quien lidere la relación con los gobernadores y los legisladores nacionales, pero su presencia en el Gabinete será también un termómetro de las dificultades que enfrentará Milei para lograr consensos y cumplir con su agenda de reformas. Sin duda, la relación con los sectores del PRO y las decisiones internas de Milei marcarán la pauta de la política nacional en los próximos meses.