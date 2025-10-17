Milei admite que no hay salida rápida y agita el tablero político tras el 26

En plena tensión económica y con el termómetro social en alza, el presidente Javier Milei reconoció que no tiene una solución inmediata para la crisis. «Hay que debatir cómo se resuelve», dijo en una entrevista televisiva donde también dejó abierta la posibilidad de que su principal asesor, Santiago Caputo, se sume oficialmente al Gabinete nacional después de las elecciones del 26 de octubre.

Sin definiciones concretas y con más promesas que certezas, Milei busca ganar tiempo. Apela a su presencia mediática para calmar a los mercados, contener la presión de una inflación que no cede y sostener el respaldo político de su núcleo duro. Pero esta vez no hubo anuncios. Solo una frase que marca el tono de la coyuntura: “Hay que debatir cómo se resuelve”.

Frente a Esteban Trebucq, en LN+, el mandatario ratificó que no volverá a prácticas del pasado como emitir dinero para cubrir déficits y sostuvo que su gobierno ya fijó la cantidad de dinero en circulación desde mediados del año pasado. A partir de eso, proyecta que la inflación llegará a cero en agosto de 2026. «El 30 por ciento me da asco», lanzó, en referencia a la inflación actual.

Sobre la figura de Caputo, no dudó: “Absolutamente”, respondió cuando le preguntaron si su “asesor estrella” tendrá un rol formal en el Gabinete. Sin embargo, se negó a confirmar cargos o movimientos concretos: “La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticipar que va a tener un cargo, lo mata”.

El jefe de Estado también se refirió al escenario electoral. Consideró que un buen resultado para La Libertad Avanza sería alcanzar un tercio en Diputados, suficiente para bloquear intentos de reversión por parte de la oposición. “Pasada la pirotecnia electoral, hay un consenso sobre a dónde tiene que ir la Argentina”, sostuvo.

Sin perder la oportunidad, volvió a disparar contra el kirchnerismo, al que acusó de empujar al país hacia modelos como Venezuela y Cuba. “Son una minoría ruidosa”, afirmó. También cuestionó el rol de los políticos tradicionales: “Basta de demagogia, basta de buscar atajos. La joda keynesiana de incentivar el consumo destruyó el ahorro”.

Consciente de que el día después del 26 puede redefinir alianzas y estrategias, Milei apuesta a sobrevivir al presente. Sin soluciones inmediatas, pero con el relato intacto, se aferra a la expectativa de que el ajuste, tarde o temprano, dé resultados. La espera, por ahora, no tiene fecha de vencimiento.