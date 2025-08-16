16 Ago 2025
11.7 C
Nueve de Julio
Buscar
Locales

Miguel Longarini: «Estamos en una miseria espantosa y no se habla de ello»

Habitual participante en las redes sociales sobre cuestiones ambientales, Miguel Longarini estuvo en Temprano para todo (Supernova 97.9) para exponer otra cuestión que lo preocupa por sí y por otros millones de jubilados y pensionados y que es la de todos aquellos que sufren – como en su caso- una discapacidad cobrando el haber mínimo. Se preguntaba en aquel posteo porque no son convocados, los jubilados, para hablar de sus historias, pero también de sus saberes creyendo que hay muchos vecinos con proyectos propios dignos de ser tenidos en cuenta y se refirió también al brutal ajuste que sufren los millones de jubiladas/dos y pensionadas/dos con haberes magros y con remedios que bajan en el porcentaje de la cobertura y por otro lado aumentan constantemente.

Últimas noticias

Localesadmin -

Navone: “Soy Toretto”

Asi se definió Mariano Navone mientras recorría el trayecto entre Cincinatti y Carolina del Norte en auto junto a...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra