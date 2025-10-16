Miércoles movido en los Juegos Bonaerenses.

Por Martín Parise

En un miércoles soleado, hubo grandes actuaciones de los participantes de Nueve de Julio. Entre la más destacada se encuentra la participación de Gonzalo Leal en atletismo sub 14, consiguiendo la medalla de bronce en salto en alto. También Lara Benvenuto, tuvo un muy buen desempeño en 100 m con Vallas.

Por su parte un equipo que apunta bien alto es el de newcom +60, hoy vencieron a Chivilcoy 2-0 y ya tienen dos victorias. Mañana cierran la zona B frente a Tornquist.

En newcom +70 consiguieron su primera victoria frente a La Matanza por 2-0. Mañana irán en busca de las semifinales ante Pilar.

En pádel femenino sub 14, por la Zona A, la dupla conformada por Francescca Spinacci y Zara Enrico venció 2-0 a Chivilcoy y sumó su segunda victoria. Mañana cerrarán la zona frente a Moreno en busca de las semifinales.

Por su parte, en el pádel masculino sub 16, Hilario Caseras y Augusto Aramburu, lograron una importante victoria 2-1 en el super tiebreak ante Patagones y mañana cierran su zona contra Tres de Febrero.

En tenis de mesa sub 14, Ignacio Cappelletti superó a Nicolás Caso de Tres Arroyos por 3-0. Mañana cierra la Zona B ante Santino Schepisi de Patagones con chances de acceder a semifinales.

En tenis de mesa PCD sub 20, Emanuel Zubiria viene muy bien y consiguió una nueva victoria ante Lezama logrando acceder a semifinales el viernes.

Por su parte, en tenis +60 femenino, Viviana Pérez y Cristina Moscato le ganaron a su par de Hurlingham. Tienen dos victorias y mañana juegan contra Tandil para ser una de las 4 semifinalistas.

En cestoball 3×3 sub 14, el equipo nuevejuliense se impuso 10-8 a Tigre. Con dos victorias, mañana cierran la zona contra Lobos, con muchas chances de ser semifinalistas.

En cestoball 6×6 Sub-17 fue derrota contra San Martín 43-108. Mañana juegan el último partido ante Necochea por un lugar entre los 4 mejores.

La Scaloneta, el equipo de fútbol de pcd, no pudo ante Bahía Blanca, mañana jugarán frente a Azul . Y en hockey masculino sub 16, perdieron frente a La Plata.

En básquet 3×3 femenino 9 de Julio perdió 4-2 ante Lomas de Zamora y mañana cierran la zona D ante Hipolito Yrigoyen en busca de la semifinal.

En Taekwondo Benicio Nieto ganó su primer combate.

En beach vóley Morena Martínez y Valentina Santilli perdieron ante Ituizaingó 2-0.

En adultos mayores también hubo actividad en taba Carlos Casas y en Orientación, la pareja Daniel Torrens y Gustavo Luchess, quedaron en el puesto 11.

En cultura estuvo la participación de la pareja nuevejuliense en tango, conformada por Abel Matos y Patricia Díaz. Donde bailaron 1 tema solos, sin coreografía junto a otros 15 competidores.