Mercados: una jornada de brechas y cautela financiera

La economía argentina cerró la semana bajo un escenario de relativa calma, aunque persistente fragmentación. El dólar oficial cerró en $ 1.395 tocando un pìso al que no llegaba desde septiembre pasado. El blue $ finalizó la jornada en $1.430. Mientras que el contado con liquidación (CCL), herramienta esencial para la salida de capitales mediante la compraventa de activos, se estabilizó en torno a los $1.448. Esta cifra se mantiene en una competencia cercana con el dólar cripto, que opera en las plataformas digitales a $1.451. La paridad entre ambos valores sugiere que los ahorristas buscan refugio en activos virtuales como una alternativa de cobertura inmediata ante cualquier atisbo de volatilidad.



Por otro lado, la brecha más pronunciada se observa en el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios dolarizados, el cual alcanzó una referencia de $1.826,50. Este valor representa el costo más alto para el acceso a divisas y tiene un impacto directo en el presupuesto de las familias que utilizan plataformas internacionales o realizan viajes fuera del país.

Mientras tanto, el riesgo país se posicionó en los 517 puntos básicos. Según el índice elaborado por JP Morgan, esta cifra refleja la percepción de los mercados internacionales sobre la solvencia de la deuda soberana argentina. Aunque el indicador se mantiene alejado de los picos críticos de periodos anteriores, su permanencia por encima del umbral de los 500 puntos subraya que el frente cambiario sigue siendo el eje central de la incertidumbre económica en el Cono Sur.