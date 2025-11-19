Médico condenado por lesiones culposas

El doctor Alejandro Buffoni fue condenado a un año de prisión condicional y 18 meses de inhabilitación para ejercer la medicina luego de un juicio abreviado por lesiones graves culposas. Fuentes judiciales confirmaron que Buffoni aceptó su responsabilidad en el hecho y la pena impuesta, tras un acuerdo entre la Defensa y la Fiscalía. La pena incluye también el pago de costas judiciales y el cumplimiento de reglas de conducta por dos años, entre ellas, no cometer delitos y someterse al cuidado del Patronato de Liberados.

El incidente que lo llevó ante la Justicia, ocurrió en octubre de 2021en el Hospital Julio de Vedia, e implicó una intervención quirúrgica errónea en una paciente (le extirpó la vesícula, cuando la operación pautada era para quitar un nódulo mamario), además de una maniobra posterior de intentar ocultar el error retirando la historia clínica del hospital.

Conocido los hechos y ante el reclamo de los familiares de la paciente, oriunda de Facundo Quiroga, la Dirección del Julio de Vedia, por entonces a cargo del Dr. Claudio Rosello, denunció el incidente y lo suspendió. Buffoni fue imputado por “Lesiones Culposas”. Finalmente, y luego de la investigación interna del hospital, el Ministerio de Salud bonaerense lo destituyó en agosto de 2023, inhabilitándolo para ejercer la práctica profesional en el ámbito público de la provincia de Buenos Aires. En su momento, un colega médico también presentó ante el Colegio de Médicos un planteo sobre la ética profesional de Buffoni, recurso que no prosperó.

Buffoni, es el actual presidente del Directorio de la Clínica Independencia S.A. y miembro de la Comisión Directiva del Círculo Médico de 9 de Julio, es un profesional ampliamente conocido en la ciudad. Su vínculo con estas importantes instituciones médicas también sacude el andamiaje de la medicina local. El hecho de que el Dr. Buffoni ocupe cargos tan relevantes en la salud local ha sumado un agravante a este caso, que trae cuestionamientos sobre el sistema de control y la supervisión de los profesionales médicos en la ciudad.