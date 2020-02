Mecano humano

(por Prof. Fernando “Cocó” Maineri)

Extensores de la rodilla: Musculos: cuádriceps, (recto anterior, vasto externo, vasto interno y crural)

Situado en la parte anterior del muslo, su nombre se debe a que tiene cuatro cabezas musculares: el recto anterior, vasto interno, vasto externo y crural o vasto medio. Con orígenes diferentes, pero que convergen en un único gran tendón de inserción.

La porción del recto anterior tiene un origen diferente situándose en la cresta iliaca de la cadera, ello le confiere una acción importante junto al psoas en la flexión de la cadera, sin embargo las otras tres porciones tienen su origen en la zona superior del fémur, teniendo solo una función de extensión de la rodilla.

Todas las cabezas se unen en un único, grueso y potente tendón que se inserta en la rótula y continúa en un tendón-ligamento (tendón rotuliano) hasta la tuberosidad anterior de la tibia.

Acciones deportivas:

El cuádriceps es el responsable de la extensión de la rodilla, por tanto se ve implicado en cualquier acción de desplazamiento o salto.

También en deportes como artes marciales o futbol, es el musculo que imprime la potencia de golpeo en el pie.

Indicado:

Su trabajo es necesario en cualquier deportista, si bien se puede trabajar en máquinas de forma aislada, es muy importante y necesario dentro del ámbito del deporte su trabajo en ejercicios no tan analíticos, son mejores opciones el trabajo con sentadillas, zancadas, arrancadas, multisaltos o pliometría.

Es uno de los musculos más importantes trabajados y estimulado para cualquier tipo de actividad física o deportes. Tanto en la locomoción como en trabajos de estabilidad, fuerza, tracción, empuje, cambios de nivel.

En nuestro sistema de entrenamiento el trabajo de acondicionamiento físico, fuerza, potencia, resistencia, del cuádriceps, son realizados con el propio cuerpo, en casos que sea necesario adherimos elementos accesorios, como bandas, balones medicinales, balón de estabilidad, mancuernas, etc.

Siempre siguiendo una progresión de actividades hasta llegar al máximo rendimiento.

Algunos de los ejercicios utilizados con el propio cuerpo, alcances, anterior, lateral posterior, peso muerto, a uno y dos pies, estocadas, estocadas con alcances, estocadas fijas, dinámicas, sentadillas a dos pies, un pies, sentadillas con salto, ejercicios de pliometría, extensiones de rodillas isométricas, con tobilleras, bandas, súper bandas, etc.

Aparatos: sillón de cuádriceps, en todas sus variantes, prensa 45.

Para un correcto plan de entrenamiento este grupo muscular debe ser trabajado en todos los ángulos, recorridos, palancas, y junto a los musculos isquiotibiales y gemelos que son los encargados de los movimientos del tobillo, rodilla y cadera.