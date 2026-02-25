Martín Longarini: “Año complicado para el Partido”

Siempre muy activo y bien dispuesto, el gerente de la Cooperativa Agrícola y Ganadera de Dudignac, Martín Longarini se hizo un espacio en su nutrida agenda laboral para dialogar con Marta Campelli en Agro 9 Radio (Supernova 97.9) sobre la actualidad de la institución y la participación que tuvo durante el año bajo el agua.

“En el tema caminos rurales, la Cooperativa optó por tomar la posta. Si bien no tenemos una actividad gremial concreta, asumimos el compromiso de hablar por nuestros productores, los de nuestra zona de influencia que es muy amplia”, subrayó Longarini. Resaltó el papel fundamental que tuvo (y aun tiene) del equipo de Vialidad Provincial conocido como “el de Gervacio”, y explicó que está conformado por “gente que sabe trabajar”. Explicó que se reparó lo elemental de los caminos y que “si el clima ayuda, vamos a tener caminos transitables para la cosecha”.

Respecto al papel que adoptó la entidad en la mesa de emergencia vial, el gerente dijo que “somos una Cooperativa apolitica, vamos a reclamar donde corresponde y ayudamos en lo que podemos”. Y se lamentó que hoy “nadie puede decir que en el pais estan las obras estructurales hechas”.

Citó por ejemplo el tema de los denominados “canales clandestinos”o “canales sin papeles”, que fueron hechos por distintas administraciones “pero nunca fueron legalizados en Hidráulica. Ese trámite lleva una carga burocrática enorme. El manejo de un canal legalizado está bajo la administarción del agua”.

Además, Longarini dijo que “hablamos de los temas desde la experiencia de ver y transitar los caminos, que estan bajos, sin limpieza y mantenimiento. Evidentemente, no aprendimos nada de las experiencias anteriores que, por una cuestión cíclica, cada tanto tenemos que volver a vivir”.

Y dejó también el mea culpa que el sector rural también debe hacer: “No llueve y transitamos por los caminos, vamos a los saltos, vemos alcantarillas salidas o pozos y no decimos nada, seguimos adelante. Y el problema lo vemos cuando tenemos el agua al cuello. Ahi reclamamos”. También se refirió a la polémica por la tasa de la red vial. “Si el servicio es bueno cobrame y aumentame. Pero si el servicio no se brinda y me la querés aumentar la cosa no va”.



La Cooperativa de Dudignac tiene varias actividades, entre ellas el acopio y comercialización de granos. Pero el tema de la miel ha cobrado gran interés y están muy metidos en la comercialización porque “es una actividad que se transformó en algo muy importante para nosotros. Y siempre viendo qué se puede hacer con ese producto primario que es la miel, Qué valor agregado podemos sumarle”. En cuanto a las perspectivas de soja y trigo, Longarini explicó que por el tema del agua, en la zona de influencia de la Cooperativa, pudo sembrarse un 70%, pero por las fechas fueron casi de segunda, con lo cual eso se verá reflejado en los rindes.Y cerró con algo que ya se viene anunciando: “El año va ser complicado y el agua va a resentir la economia del Partido. Será un año muy dificil para todos”.