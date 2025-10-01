Martín Etchepare: “Viven de mentira en mentira”

El Secretario gremial de ATE 9 de Julio, seccional Junín, expreso en Temprano para todo (Supernova 97.9) la situación actual de conflicto que existe entre sus representados y el gobierno municipal. Si el acuerdo no llega en las próximas horas Etchepare anticipó que habrá paro lunes, martes y miércoles de la semana próxima aunque sin especificar que servicios afectaría. También fue crítico en cuanto al volumen de la planta de funcionarios.
Últimas noticias
Marianela López: “Hay un alto nivel de angustia y cansancio en la población rural y de los pueblos y la no respuesta profundiza el...
Quién fuera concejal, secretaria de gobierno durante la administración de Walter Battistella y candidata a intendenta en 2015, se...