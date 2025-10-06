Martín Etchepare: “No hay ningún esfuerzo del municipio, se sigue con la misma cantidad de secretarías y direcciones”

En la primera de las tres jornadas de paro del personal municipal, El secretario gremial de ATE 9 de Julio, seccional Junín, Martín Etchepare explicó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) el alcance y la extensión de la medida de fuerza que llegaría hasta el miércoles 8 de octubre inclusive. El potencial es porque mañana martes 7 se realizaría una reunión mediadora en la Secretaría de Trabajo de la provincia, en la sede de Avda. Vedia 681 con representantes de esa repartición oficial, tratando de llegar a un acuerdo.

Acuerdo que no parece fácil de lograr, habida cuenta de los preludios que tuvo esta situación con reuniones que no lograron el cometido de un acuerdo salarial y de ropa de trabajo y elementos de labor en buenas condiciones.

Para el representante de ATE los reclamos son parte de un todo y no de cuestiones individuales que pueden solucionarse por separado, aunque el reacomodamiento salarial sea el más importante. “Nos vienen mintiendo desde hace un año y medio” volvió a repetir Etchepare como señaló hace pocos días atrás consultado para el mismo programa y cuando el paro era ya una amenaza.

También aclaró que “no hay intencionalidad política en la medida de fuerza, cuando yo mismo desalenté un paro en los días previos a las elecciones del 7 de septiembre” y amplió “no es una medida de fuerza tomada de un día para otro”.

Etchepare dejó traslucir que las dos representaciones gremiales restantes (UPCN y el sindicato mismo de trabajadores ) no están acompañando la medida

Puntualizando sobre la cuestión salarial dijo que los aumentos que se piden “vienen con atraso; no es que pedimos una barbaridad y algo que no pueda pagar el municipio”.

Martín Etchepare sugirió la compra directa de la ropa de trabajo que se requiere con la sola aprobación del Concejo Deliberante “porque un llamado a licitación demoraría muchísimo y de forma directa en 20 días se podría solucionar”.

También acusó el modo intimidatorio que encargados de sector tomaban lista el miércoles pasado interrogando a quienes se iban a plegar o no a la medida de fuerza.

“Yo entiendo la situación que dice tener el municipio, pero ¿Quién entiende al trabajador cuando no tiene un par de zapatillas para ponerse?

Su parte más crítica sobre la intendenta Gentile fue cuando dijo; “Dice que recibió un municipio desfinanciado, pero ella fue parte del mismo: fue presidenta del Concejo Deliberante, Secretaria de Salud, Jefa de Gabinete; no me puede decir que no sabía cómo recibía el municipio”.

Mirando a los días venideros Etchepare dice por un lado que confía que la mediación del martes en la Secretaría de Trabajo aporte una solución, pero en paralelo se muestra pesimista y dice “no veo una solución”.

Y cierra diciendo que el municipio no muestra en absoluto hacer un sacrificio que revele al trabajador que están haciendo el esfuerzo. Le dije a la intendenta ‘seguís con la misma cantidad de secretarías, la misma cantidad de subsecretarías y direcciones. No hay ninguna señal ¿entonces porque tenemos que dar un paso atrás nosotros?