Mariano Navone venció a Genaro Olivieri en el Challenger de Lima

Mariano Navone (86°) comenzó con el pie derecho en el Challenger de Lima, Perú al vencer esta tarde a Genaro Olivieri por 6-3 y 6-1 en la primera ronda. El nuevejuliense es el primer clasificado y favorito a quedarse con el título que se disputa en polvo de ladrillo. Ahora enfrentará al español Jordan Sanchis que viene de la qualy.

Navone ganó de forma contundente, aprovechando a quebrar en 5 ocasiones el saque a su rival y perdiendo sólo una vez el servicio. Ahora tendrá que enfrentar a Jordan Sanchis el miércoles con horario a confirmar.

Además, hay otros argentinos: Juan Manuel Cerúndolo (2do preclasificado) iba ganando 6-1 y 1-4 pero se retiró ante Carlos Zarate. Román Burruchaga venció 6-0 y 6-3 al local Alessandro Rubini y sigue aprovechando su buen momento, ya que viene de ser campeón en Brasil.

Alex Barrena , Lautaro Midón, Bautista Torres y Nicolás Kicker fueron otros de los tenistas nacionales que se metieron en segunda ronda.

Masters 1000 de París

Del otro lado del océano, comienza a cerrar la temporada a nivel ATP con el Masters 1000 de París, que se desarrolla en Indoor. Quedaron sólo dos argentinos en el cuadro principal del singles, Francisco Cerúndolo que venció a Damir Dzmhur 6-3 y 6-3 y Camilo Ugo Carabelli que le ganó al platense Tomás Etcheverry 7-5 y 6-3.