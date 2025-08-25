Mariano Navone jugó un gran partido, pero se quedó con las manos vacías ante Marcos Giron

Mariano Navone quedó eliminado del US Open ayer por la noche cuando cayó ante Marcos Giron en un partido vibrante: 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4. El nuevejuliense estuvo muy cerca de remontar un encuentro que parecía perdido, pero el local se impuso en el último set.

En New York, Estados Unidos, comenzó el último Grand Slam del año. Navone salió a la cancha 11 en el último turno de ayer por la tarde, pero el partido se extendió hasta la noche.

Giron aprovechó la imprecisión de Navone para llevarse rápidamente el primer set 6-0 y el segundo por 7-5. La semana pasada ambos jugadores habían disputado la segunda ronda de Winston Salem, donde el argentino había ganado 6-2 y 6-2.

Otro resultado, opuesto era el de ayer. Pero los Grand Slams son al mejor de cinco sets, y nunca hay que dar por ganado un partido. Navone vendió cara su derrota, que salvó un match point para igualar las cosas 2-2 con un 4-6 y 5-7. El público argentino se hizo notar, cantó y apoyó a su compatriota que los llenó de esperanza.

Con la balanza equilibrada, los dos jugadores se entregaron en un partidazo, que dejó puntos memorables. Navone tácticamente hizo lo suyo pero no pudo aprovechar un break a favor en el último set dejando pasar su oportunidad cuando estaban 3-3. Giron, en cambio, se puso 0-40 4-5 para poder quebrarle al argentino y llevarse una gran batalla.