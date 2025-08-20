Mariano Navone avanzó a octavos de final en Winston Salem y va contra Yunchaokete Bu

A solo una semana del US Open , la mayoría de tenistas nacionales se encuentran jugando la qualy para entrar al main draw o entrenando por su cuenta antes de la cita. Mientras tanto, otras raquetas eligieron sumar ritmo compitiendo en torneos del circuito de cara al último Grand Slam del año. Ese es el caso de Mariano Navone (74°) y Sebastián Báez (40°) , que están mostrando un gran tenis en el ATP 250 de Winston Salem y este miércoles vuelven a jugar .

La Nave venía de vencer al indio Dhakshineswar Suresh (645°), proveniente de la qualy, en la primera ronda del certamen por doble 6-3. Después de conseguir el pase, le tocaba una parada a la que llegaba con una ligera desventaja en el ranking: el estadounidense Marcos Giron (55°). Sin embargo, la diferencia de puestos no le pesó al bonaerense y se impuso categóricamente por doble 6-2.

Durante el encuentro, el tenista nacional se equivocó menos (24 errores no forzados vs. 34 del rival) y fue más letal, con 15 winners. No obstante, la clave estuvo en la efectividad de conversión del oriundo de 9 de Julio, que transformó cinco de sus nueves chances de quiebre en puntos, y salvó cinco de las seis de que tuvo su contrincante. De esta manera, se llevó el triunfo tras 1h25m.

En los octavos de final, Navone se enfrentará al chino Yunchaokete Bu (76°) que venció a Stefanos Tsitsipas (1° del torneo).