Mariano Mateo: Desilusión y preguntas sin respuestas

Mariano Mateo, productor agropecuario afectado y miembro de la filial local de Federación Agraria Argentina, expresó en diaálogo con “Agro 9 Radio “ (Supernova 97.9) la desilusión por la ayuda anunciada por gobierno nacional para enfrentar la grave situación hídrica del Partido y la zona ante las expectativas que se habian generado con la vista de la Ministra Patricia Bullrich a 9 de Julio.

Mateo agregó que “la promesa de maquinas de la Nación fue muy escasa, si bien, ante la magnitud de la inundación, nunca vamos a cubrir lo que se necesitaria de maquinas pero tampoco era lo que esperabamos”.

Mencionó que se le planteó el tema a los representantes nacionales en la reunión del lunes pasado y la respuesta fue “no tienen el acceso a más maquinaria, que no lo pueden hacer”.

Con el enojo acumulado de casi 10 meses de problemática y sin soluciones efectiva, Mateo expresó que “la ayuda no llega, los dias pasan, estamos en época de siembra y llega diciembre y se nos fue el año. No podemos esperar más. Se acumula el enojo”.

Y planteó unos interrogantes que muchos esquivan: “Me enoja no saber dónde esta el el parque automotor que tenia 9 de Julio hace 15 años. Me enoja que nadie pida una revisión de cuentas de la gestión de los ultimos 12 años, porque en algun lado está la falencia, y esto que pasa es parte de todo eso. Quince años atrás cada delegacion tenia una champion, donde están? Dónde fue la plata de la red vial de los ultimos 10 años, en seca?”

Mateo expresó otro cuestión a esta altura inentendible, que estando en emergencia la maquinaria municipal trabaje tres o cuatro horas diarias. Una entrevista con el enojo a flor de piel, en un contexto complicado y con interrogantes que incomodan.