María Vélez : “Tengo pendiente armar un buen festival que nos dé identidad”

Su trabajo como Programadora y gestora cultural en la Biblioteca José Ingenieros fue el hilo conductor para que llegara a la función pública como Directora de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio, desde enero de 2024. Estudió cine y producción audiovisual y ha sabido compatibilizar ambas tareas que están orientadas a la difusión de las artes y sus intérpretes en múltiples variantes.

En ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) contó como hace para que la agenda de la difusión cultural nuevejuliense no tenga huecos y llegue a todos sin importar el lugar donde se desarrollan los eventos. Dice que “la biblio propone desde lo diverso” y que fue allí que “me permitió visibilizar mi trabajo. La pandemia la trajo de vuelta desde la ciudad de Buenos Aires a 9 de Julio; allí programaba y gestionaba una sala de teatro. María Vélez demuestra que con poco se puede hacer mucho.

