María Márquez: “Los casos de violencia de género, abuso sexual infantil y deserción escolar van en aumento; la situación es cada vez más compleja y mucho tiene que ver la salud mental”

La Secretaria de Desarrollo Comunitario, hizo un repaso sobre la labor que se lleva a cabo desde su repartición, que abarca un conjunto considerable de subsecretarías y direcciones. Márquez explicó la cantidad de programas y políticas vigentes, cómo se implementan en la comunidad, qué recursos hay disponibles y cómo abordar problemas sociales específicos (como violencia de género, abuso sexual infantil etc.)

Bajo su órbita trabajan: Subsecretaría de Promoción Social; Dirección General de Trabajo Social; Dirección General de Discapacidad; Dirección General de Adultos Mayores; Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual; Centro Integrador Comunitario (C.I.C.); Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Algún Día”; Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos; Envión; Casa de Abrigo; Provijo.

También la funcionaria remarcó que hay muchísimas realidades negativas que no se conocen y solo son visibles aquellas que toman estado público por aparecer en las noticias policiales.

Sobre Salud Mental conjetura que los casos van a ir en aumento siendo crítica de la actual ley nacional que “no está adecuada a la realidad social y sanitara de nuestro país”. Y fue muy gráfica al señalar que el trabajo de las distintas áreas a su cargo “es desde la línea municipal hacia adentro y hacia afuera de una vivienda, asistiendo con materiales y/o alimentos y también colaborando para el desagote del pozo séptico si la familia no tiene los recursos necesarios para afrontarlo”.