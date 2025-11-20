Marcha por el reclamo de un padre

FOTO GENTILEZA DE CIRIACO TORRES – EL REGIONAL DIGITAL

Anoche, cerca de 500 vecinos fueron parte de la marcha, que tuvo como punto de encuentro la esquina de Mitre y Libertad, para reclamar a la Justicia que una mujer que en septiembre, aparentemente en un brote psicótico, hirió en el cuello a su hija menor de edad con un arma blanca, quedase en libertad nuevamente en nuestra ciudad y su posible inimputabilidad por su estado mental.

El hecho ocurrió el pasado 24 de septiembre, en el Barrio Héroes de Malvinas, cuando María Laura Martins causó lesiones con un cuchillo a su hija. La menor fue trasladada al hospital local, donde fue atendida. Martins fue detenida y puesta a disposición de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Mercedes, que determinó que quede bajo custodia en el Hospital Melchor Romero de La Plata.

Agustín Diez, el padre de la niña, reclama que “si padece problemas mentales, cumpla su condena en un lugar cerrado por la seguridad de su hija y también de la comunidad”, advirtiendo sobre la posibilidad de otro caso trágico como el de Lucio Dupuy, aquel del menor que fuera asesinado por su madre y su pareja.

Recientemente, Diez denunció públicamente a través de redes sociales que Martins había sido trasladada a 9 de Julio, aparentemente bajo una evaluación psiquiátrica y alojada en el hospital local, con la posibilidad de circular libremente. A raíz de eso, convocó a la marcha que se realizó con una masiva participación.

El caso abre cuestionamientos sobre el sistema judicial, la eventual falta de sentido común ante la aplicación de determinadas normas, datos fundamentales que, y por lamentables casos conocidos, muchas veces escudados friamente en tecnicismos legales o procesales han abierto la puerta a una tragedia.