Marcela Baños: “El Martín Fierro, es un premio o un acompañamiento terapéutico?”

Encendida y muy picante, la histórica conductora de “Pasión de Sábado” estuvo dialogando intensamente con “Un Plan Perfecto”( Supernova 97.9) sobre lo vivido en la entrega de los premios “Martín Fierro” que tuvo lugar el lunes pasado. No ocultó su bronca por el destrato que viene sufriendo su programa y ella misma, en especial por parte de Telefé. A pesar de estar nominados, Marcela dejó en claro que no iban a ganar porque en la tv parece que Pasión “es grasa”. Y se despachó contra las premiaciones recurrentes a figuras emblemáticas en virtud más de su nombre que de lo que realmente hacen. Una Marcela Baños imperdible.