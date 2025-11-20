Mapa de situación de la maquinaria en el Distrito

Juan Pablo Boufflet, Secretario de Obras y Publicos dialogó en “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) sobre el mapa de situación de la máquinaria desplegada en el territorio del Partido y las tareas asignadas relacionadas con la emergencia hídrica. También explicó al día de hoy lo aportado concretamente por Nación luego de la sobredimensionada visita de la Ministra Bullrich días atrás a nuestro distrito. Boufflet detalló como se reparten los costos de los equipos llegados. Y también el tiempo que la maquinaria aportada se quedaría en 9 de Julio.